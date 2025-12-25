Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Завод "ЕлектронМаш" (Львів), який входить до складу корпорації "Електрон", та філія "ВП "Рівненська АЕС" НАЕК "Енергоатом" підписали договір щодо поставки п'яти нових великих міських автобусів за очікувані 75,375 млн грн (без ПДВ).

Згідно з інформацією в "Прозорро", договір укладено 24 грудня після того, як "ЕлектронМаш" було визнано переможцем відповідних торгів, де він був єдиним учасником.

Згідно з договором загальною вартістю 90,45 млн грн (з ПДВ), автобуси будуть поставлятись протягом 245 календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Передбачена 30%-ва передоплата (27,135 млн грн) упродовж 30 календарних днів від дати його підписання.

Як повідомлялося, "ЕлектронМаш" запропонував 12-метрові низькопідлогові автобуси "Електрон" А18501 за ціною 15,075 млн грн (без ПДВ) кожен.

Автобуси виготовлено цього року. Вони оснащені дизельним двигуном Cummins екологічного стандарту Євро 6, автоматичною коробкою ZF, системою EBS. Кожен розрахований на понад 100 пасажирів (не менше ніж 30 сидячих), обладнаний відкидним пандусом і ременями в салоні для фіксації інвалідного візка.

Автобуси "Електрон" А18501 вперше були представлені виробником 2016 року, наразі експлуатуються у Львові та Ужгороді.

Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю п'яти великих автобусів 17 жовтня цього року зі строком поставки до 30 листопада 2026 року. Аукціон було намічено на 28 жовтня, однак замовник декілька разів переносив кінцевий термін подання пропозицій та його дату.

Як повідомлялося, великий український виробник автобусів корпорація "Еталон" вважала, що умови тендеру дискримінаційні, прописані під турецький автобус Temsa LF 12, а також зазначала, що за оголошену ціну змогла б запропонувати сім автобусів "Еталон" замість п'яти. Однак замовник не став змінювати умови тендера, які пропонував "Еталон".

ТОВ "Завод "ЕлектронМаш", у якому АТ "Концерн-Електрон" володіє часткою в 55%, спеціалізується на проектуванні та виробництві трамваїв, тролейбусів, електробусів та міських пасажирських автобусів, агрегатів та запасних частин.

Завод 2024 року збільшив чистий дохід на 87,7% порівняно з попереднім роком - до 244 млн грн, чистий прибуток становив 0,06 млн грн проти 0,9 млн грн у 2023-му.