Інтерфакс-Україна
Події
21:50 30.12.2025

Мінрозвитку за пів року запустить нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

1 хв читати

Нова цифрова процедура відкриття внутрішніх автобусних маршрутів, що набуде чинності через пів року, здійснюватиметься через єдину комплексну інформаційну систему (ЄКІС), через яку формуватиметься електронний паспорт маршруту, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Запускаємо нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів. Маршрут буде створюватись через електронний кабінет у ЄКІС, а всі паспорти маршрутів доступні онлайн", - написав Деркач у Facebook у вівторок.

За його словами, у цифровому документі буде зафіксовано маршрут і зупинки, розклад руху, вартість проїзду та графік праці і відпочинку водіїв.

Деркач уточнив, що доступ до відкриття нових маршрутів, у тому числі й міжобласних, мають організатори перевезень та перевізники. Для відкриття маршруту необхідно мати 4 електронні документи, куди входить схема маршруту, розклад руху, тариф, графік роботи та відпочинку водія.

"Перевізник може бути ініціатором маршруту, а після його створення, маршрут автоматично виноситься на конкурсу. Тепер перевізник сам може створити міжобласний маршрут, підготувати паспорт", - пояснив заступник.

Зазначається, що термін реалізації маршруту від ідеї до початку перевезень складає до 2 міс.

"Тепер маємо процедуру, яка буде працювати. Набуває чинності новий механізм через півроку. Тобто маємо час разом з бізнесом підготуватись до запуску та спокійно все відпрацювати. Далі – впровадження на практиці", - наголосив Деркач.

 

Теги: #маршрути #допуск #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 25.12.2025
Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

23:33 19.12.2025
Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

19:54 12.12.2025
Слотування для автобусів у 2026р. запрацює ще на 4 пунктах пропуску – Мінрозвитку

Слотування для автобусів у 2026р. запрацює ще на 4 пунктах пропуску – Мінрозвитку

19:07 12.12.2025
Слотування для автобусів у 2026р. запрацює ще на 4 пунктах пропуску

Слотування для автобусів у 2026р. запрацює ще на 4 пунктах пропуску

17:50 12.12.2025
Громади Київщини отримали ще 12 шкільних автобусів – ОВА

Громади Київщини отримали ще 12 шкільних автобусів – ОВА

15:05 25.11.2025
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

15:55 20.11.2025
Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

09:06 18.11.2025
Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

13:52 11.11.2025
Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

Ринок нових автобусів в Україні за 9 міс.-2025 зріс на 20% переважно за рахунок шкільних – експерт

13:01 11.11.2025
Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

ВАЖЛИВЕ

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

Камишін вийшов з наглядової ради "Укрзалізниці", Милованов – "Укроборонпрому"

МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

Нацдепозитарій України замість Юдіна очолить його заступниця Адамовська

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА