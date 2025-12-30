Мінрозвитку за пів року запустить нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

Нова цифрова процедура відкриття внутрішніх автобусних маршрутів, що набуде чинності через пів року, здійснюватиметься через єдину комплексну інформаційну систему (ЄКІС), через яку формуватиметься електронний паспорт маршруту, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Запускаємо нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів. Маршрут буде створюватись через електронний кабінет у ЄКІС, а всі паспорти маршрутів доступні онлайн", - написав Деркач у Facebook у вівторок.

За його словами, у цифровому документі буде зафіксовано маршрут і зупинки, розклад руху, вартість проїзду та графік праці і відпочинку водіїв.

Деркач уточнив, що доступ до відкриття нових маршрутів, у тому числі й міжобласних, мають організатори перевезень та перевізники. Для відкриття маршруту необхідно мати 4 електронні документи, куди входить схема маршруту, розклад руху, тариф, графік роботи та відпочинку водія.

"Перевізник може бути ініціатором маршруту, а після його створення, маршрут автоматично виноситься на конкурсу. Тепер перевізник сам може створити міжобласний маршрут, підготувати паспорт", - пояснив заступник.

Зазначається, що термін реалізації маршруту від ідеї до початку перевезень складає до 2 міс.

"Тепер маємо процедуру, яка буде працювати. Набуває чинності новий механізм через півроку. Тобто маємо час разом з бізнесом підготуватись до запуску та спокійно все відпрацювати. Далі – впровадження на практиці", - наголосив Деркач.