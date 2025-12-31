Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто передає Одесі десять автобусів із власної транспортної системи.

"Львів’яни люблять Одесу, але слів недостатньо. Говорив із віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою. Ситуація там справді складна. Тому 10 львівських автобусів виїжджають на Одесу. Завтра до кінця дня вони будуть на місці. Ми допомагаємо транспортом на період цього складного часу", - написав він у Телеграмі.

Садовий перепросив львів’ян за збільшення інтервалів руху на автобусних маршрутах міста.

"Львів’яни, прошу трохи терпіння, якщо будуть незначні затримки у графіку. Пліч-о-пліч", - додав він.

Як повідомлялося, в Одесі після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня був тимчасово зупинений рух трамваїв та тролейбусів і відтоді він не відновлювався. Також у місті продовжують застосування аварійних відключень електроенергії через навантаження на енергосистему.