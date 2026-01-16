Інтерфакс-Україна
Культура
11:38 16.01.2026

Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

2 хв читати

Фото: соціальні мережі

Верховна Рада 15 січня ухвалила в цілому закон про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки щодо реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону». За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати, повідомило Міністерство культури Міністерство культури України.

Як зазначено, програма спрямована на збереження та відновлення ключових об’єктів культурної спадщини міста Одеса, що має сприяти посиленню соціально-економічної стійкості регіону, збереженню національної ідентичності та промоції української культури на міжнародній арені. 

У рамках угоди Італійська Республіка надасть Україні безповоротну грантову допомогу обсягом 32,5 мільйона євро. Угода була підписана 10 липня 2025 року в Римі під час Конференції з питань відновлення України (URC2025).

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна назвала ратифікацію угоди важливим кроком до системного відновлення культурної спадщини Одеси та посилення стійкості регіону. За її словами, програма передбачає збереження пам’яток, у тому числі об’єктів, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та є вкладом у національну ідентичність і міжнародне партнерство. 

Затверджена Грантова угода створює правові підстави для запуску програми відновлення, до якої включено реставрацію й збереження значущих культурних об’єктів в історичному центрі Одеси. 

Ратифікація угоди з Італією також зміцнює культурну дипломатію України та сприяє застосуванню сучасних підходів у сфері охорони культурної спадщини.

Теги: #культурна_спадщина #ратифікація #одеса #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 15.01.2026
Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

03:50 15.01.2026
Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

18:59 13.01.2026
Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

08:38 13.01.2026
Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

08:08 13.01.2026
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

10:49 11.01.2026
Буковинський великодній хліб, киселицю і кривульку додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Буковинський великодній хліб, киселицю і кривульку додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

15:37 10.01.2026
Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

01:24 10.01.2026
Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Український документальний фільм "Сліди" отримає світову прем’єру на Берлінале-2026

Український інститут книги розпочав прийом заявок на конкурс Translate Ukraine-2026

KBU Awards оголосила короткий список премії нонфікшну 2025 року

В Києві відкрили інсталяцію "Земля — носій памʼяті", присвячену гуманітарному розмінуванню

"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсерська команда фільму "Ти – космос" розпочинає роботу над екранізацією культової книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка

У Київській картинній галереї триває виставка про мистецькі династії України

Мінкультури призначило Остапенка гендиректором заповідника "Києво-Печерська лавра"

Бережна обговорила з президентом Венеційської бієнале концепцію національної експозиції на 61-й Міжнародній виставці

Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА