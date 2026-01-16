Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

Фото: соціальні мережі

Верховна Рада 15 січня ухвалила в цілому закон про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки щодо реалізації програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону». За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати, повідомило Міністерство культури Міністерство культури України .

Як зазначено, програма спрямована на збереження та відновлення ключових об’єктів культурної спадщини міста Одеса, що має сприяти посиленню соціально-економічної стійкості регіону, збереженню національної ідентичності та промоції української культури на міжнародній арені.

У рамках угоди Італійська Республіка надасть Україні безповоротну грантову допомогу обсягом 32,5 мільйона євро. Угода була підписана 10 липня 2025 року в Римі під час Конференції з питань відновлення України (URC2025).

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна назвала ратифікацію угоди важливим кроком до системного відновлення культурної спадщини Одеси та посилення стійкості регіону. За її словами, програма передбачає збереження пам’яток, у тому числі об’єктів, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та є вкладом у національну ідентичність і міжнародне партнерство.

Затверджена Грантова угода створює правові підстави для запуску програми відновлення, до якої включено реставрацію й збереження значущих культурних об’єктів в історичному центрі Одеси.

Ратифікація угоди з Італією також зміцнює культурну дипломатію України та сприяє застосуванню сучасних підходів у сфері охорони культурної спадщини.