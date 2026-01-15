KBU Awards оголосила короткий список премії нонфікшну 2025 року

Фото: пресслужба KBU Awards\u000D\u000A\u000D\u000AКомандна української книжкової премії KBU Awards оприлюднила короткий список нонфікшну, виданого за минулий рік. У п’яти номінаціях оргкомітет відібрав 28 видань. Про це йдеться на офіційному сайті премії. \u000D\u000A\u000D\u000AЦе третій етап книжкової премії KBU Awards. На першому стартовому етапі відбирали книги у жанрі нонфікшн, які відповідали критеріям премії: були видані у 2025 році, написані українськими авторами та українською мовою і видані українськими видавництвами. Загалом було переглянуто близько 300 книг від майже півсотні видавництв. \u000D\u000A\u000D\u000AЗгодом комітет відібрав до Довгого списку 102 видання. Найбільше книг було представлено у номінації «Особистісний розвиток» — 25, а найменше цього року — 12 у номінації «Ідентичність». 6 авторів мали по кілька книг у Довгому списку. Увесь Довгий список премії KBU Awards можна переглянути на офіційному сайті премії. \u000D\u000A\u000D\u000AНаступний етап відбору — формування Короткого списку премії. Цього року оргкомітет та постійні члени журі…