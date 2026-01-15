Інтерфакс-Україна
Культура
14:04 15.01.2026

Мінкультури призначило Остапенка гендиректором заповідника "Києво-Печерська лавра"

Міністерство культури України призначило Максима Остапенка генеральним директором Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Максим Остапенко — археолог, кандидат історичних наук, фахівець із багаторічним досвідом у сфері охорони культурної спадщини. Протягом 2007–2022 років він очолював Національний заповідник "Хортиця", а у 2023–2025 роках уже керував "Києво-Печерською лаврою". Після початку повномасштабного вторгнення служив у лавах Збройних сил України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед його обов’язків – налагодження діяльності заповідника та підтримка колективу, системна робота зі збереження спадщини, що є частиною національної безпеки України, а також посилення інституційної спроможності, розвиток наукової та музейної діяльності установи.

У повідомленні йдеться, що віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури України Тетяна Бережна подякувала Світлані Котляревській, яка виконувала обов’язки генеральної директорки заповідника, за відповідальну роботу та співпрацю в складний період.

"Вона відзначила внесок Світлани Котляревської у забезпечення стабільної діяльності установи та повідомила, що Світлана продовжить працювати в команді, посилюючи розвиток української культурної сфери", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 22 травня 2025 року стало відомо, що Міністерство культури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення, як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявляв, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.

Теги: #остапенко #києво_печерська_лавра #гендиректор

