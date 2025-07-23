В печерах Лаври відбулася молитва предстоятеля ПЦУ Епіфанія - в.о. гендиректора

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В печерах Києво-Печерської лаври відбулася молитва предстоятеля Православна церква України (ПЦУ) митрополита Епіфанія, повідомила в.о. генерального директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Світлана Котляревська.

"Сьогодні історичний день для України. В печерах Києво-Печерської Лаври відбулася українська молитва очільником Православної церкви України митрополитом Епіфанієм", - написала Котляревська в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 5 березня Мінкультури утворило комісію з перевірки наявності та визначення історичної і наукової цінності останків святих в гробницях Ближніх і Дальніх печер Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Згідно з повідомленням Міністерства культури і стратегічних комунікацій, Епіфаній звернувся до присутніх та наголосив на історичному значенні події, зокрема, за його словами, "українська церква повертається до своїх витоків — у місце, з якого бере початок українське монаше життя".

"Ця святиня належить українському народу — вона унікальна не лише для українського православ’я, а й для всього світового християнства. Ми зобов’язані зберегти її для наступних поколінь", — цитує Епіфанія прес-служба міністерства.

Він також підкреслив, що печери Києво-Печерської лаври є особливою духовною святинею для всіх вірян.