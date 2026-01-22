Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

Україна та Швейцарія 21 січня у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030".

"Загальний обсяг програми 30 млн швейцарських франків. Це інструмент довгострокової підтримки проєктів для малого і середнього бізнесу (МСП), який особливо важливий для підтримки МСП в нинішніх складних умовах", – зазначив у Facebook міністр економіки, довкілля та сільського господарства Сергій Соболев.

За його словами, серед пріоритетних напрямів – агробізнес та харчова переробка, стале будівництво, деревообробка, машинобудування, IT.

Як уточнило Мінекономіки, меморандум визначає чотири стратегічні напрямки роботи, серед яких спрощення умов ведення бізнесу (покращення нормативно-правової бази, цифровізація державних послуг та зменшення регуляторного тиску на підприємців) та посилення інституцій (підтримка бізнес-об’єднань та регіональних агенцій розвитку, які допомагатимуть МСП виходити на нові ринки).

В цьому переліку також модернізація підприємств (пряма технічна допомога бізнесу для впровадження "зелених" технологій, автоматизації та стандартів якості ЄС) та розвиток людського капіталу (Спільна робота з Міжнародною організацією праці над залученням ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб до економічних процесів).

Програма охоплюватиме 10 областей України, де вже активно працюють Регіональні агентства розвитку (РАР), а також ті регіони, які охоплені іншими проектами, що фінансуються Швейцарією. Передбачається, що такий підхід забезпечить рівномірне відновлення громад та створення робочих місць безпосередньо в регіонах.

Програма повністю синхронізована з державними стратегіями та планом Ukraine Facility, додало Мінекономіки.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ATcpdZJmP/

https://me.gov.ua/News/Detail/9fc62157-c816-4619-9645-4716aa5f7a4e?lang=uk-UA&title=UkrainaTaShveitsariiaPidpisaliMemorandumProZapuskProgramiEkonomichnoiStiikostiNa2026-2030-Roki