Інтерфакс-Україна
Події
19:14 19.01.2026

Сибіга у Давосі провів переговори із швейцарським колегою, очікує його в Києві наступного місяця

1 хв читати
Сибіга у Давосі провів переговори із швейцарським колегою, очікує його в Києві наступного місяця
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після прибуття на Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) провів зустріч із швейцарським колегою та чинним головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом.

"Я поінформував про ситуацію на лінії фронту та російський терор проти нашої енергетичної системи, зокрема ядерної, а також про найбільш нагальні енергетичні потреби України", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС подякував своєму колезі за підтвердження того, що Швейцарія докладе всіх зусиль для підтримки українського народу та енергетичної системи.

Також він поінформував Кассіса про мирні зусилля, останні українсько-американські переговори, подальші кроки та необхідність посилення тиску на агресора.

Міністри домовилися координувати подальші кроки на двосторонньому та багатосторонньому рівнях. Вони обговорили весь порядок денний двосторонніх відносин.

За словами Сибіги, Швейцарія є серед лідерів у наданні гуманітарної допомоги Україні. Так, він подякував швейцарській стороні за приєднання та активну участь у Коаліції з укриттів цивільного захисту, а також у Міжнародній коаліції з повернення українських дітей.

"Ми домовилися підтримувати тісну співпрацю під час головування Швейцарії в ОБСЄ цього року задля просування миру для України та всієї Європи. Я з нетерпінням чекаю на можливість прийняти Ігнаціо та його команду в Києві наступного місяця", - зазначив глава МЗС.

 

Теги: #сибіга #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

12:07 19.01.2026
Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

09:55 19.01.2026
В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, 21 людина загинула, Київ висловив співчуття

В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди, 21 людина загинула, Київ висловив співчуття

18:31 17.01.2026
Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

Сибіга: Україна проінформувала партнерів про плани РФ щодо атак на інфраструктуру АЕС

23:03 16.01.2026
Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

15:02 15.01.2026
Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

Сибіга: Голову делегації МКЧХ в Україні буде викликано до МЗС для пояснень через ганебну заяву

15:44 13.01.2026
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

21:56 12.01.2026
Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

20:32 12.01.2026
МЗС України вітає скасування показу російського пропагандистського фільму у Швейцарії

МЗС України вітає скасування показу російського пропагандистського фільму у Швейцарії

13:20 12.01.2026
Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

ВАЖЛИВЕ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

ОСТАННЄ

Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

Помер модельєр Валентино

ДСНС розгорнула 41 мобільну кухню У Києві – Свириденко

Мін'юст відновив доступ до Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних

Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Понад 30 "Вагонів незламності" вже вирушають у регіони України

ЦВК скасувала реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА