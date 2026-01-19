Сибіга у Давосі провів переговори із швейцарським колегою, очікує його в Києві наступного місяця

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після прибуття на Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) провів зустріч із швейцарським колегою та чинним головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом.

"Я поінформував про ситуацію на лінії фронту та російський терор проти нашої енергетичної системи, зокрема ядерної, а також про найбільш нагальні енергетичні потреби України", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС подякував своєму колезі за підтвердження того, що Швейцарія докладе всіх зусиль для підтримки українського народу та енергетичної системи.

Також він поінформував Кассіса про мирні зусилля, останні українсько-американські переговори, подальші кроки та необхідність посилення тиску на агресора.

Міністри домовилися координувати подальші кроки на двосторонньому та багатосторонньому рівнях. Вони обговорили весь порядок денний двосторонніх відносин.

За словами Сибіги, Швейцарія є серед лідерів у наданні гуманітарної допомоги Україні. Так, він подякував швейцарській стороні за приєднання та активну участь у Коаліції з укриттів цивільного захисту, а також у Міжнародній коаліції з повернення українських дітей.

"Ми домовилися підтримувати тісну співпрацю під час головування Швейцарії в ОБСЄ цього року задля просування миру для України та всієї Європи. Я з нетерпінням чекаю на можливість прийняти Ігнаціо та його команду в Києві наступного місяця", - зазначив глава МЗС.