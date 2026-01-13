Інтерфакс-Україна
15:44 13.01.2026

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України анонсував екстрене засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) що відбудеться на вимогу України, через питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під егідою США.

"Тиск на Росію, в тому числі на міжнародних форумах, не припинятиметься, доки терористична держава буде наполегливо продовжувати свою геноцидну агресивну війну. Після низки екстрених засідань, зокрема в РБ ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України, питання російських ударів і ігнорування мирних зусиль під егідою США буде розглянуто в ОБСЄ. Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - написав міністр у соцмережі Х у вівторок.

Сибіга закликав всі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни становить для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя.

 

