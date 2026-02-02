Інтерфакс-Україна
Події
07:41 02.02.2026

Російські війська обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона, відомо про двох постраждалих

У результаті обстрілу житлових кварталів Дніпровського району Херсона російськими військами, який стався близько опівночі, постраждали двоє людей, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації (МВА).

За наявною інформацією, постраждали двоє людей. Співробітники поліції доставили їх до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

"79-річна жінка та чоловік 75 років дістали мінно-вибухові травми, забої. Вони ушпиталені в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні МВА у Телеграм-каналі.

 

