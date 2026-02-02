2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 лютого в Україні і світі відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака, День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит, День самооновлення, Всесвітній день страуса, Всесвітній день укулеле.

Православна церква - Стрітення Господнє.

Католицька церква - Всесвітній день богопосвяченого життя.

Всесвітній день водно-болотних угідь

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 317.

Започаткували цю подію разом із підписанням Конвенції щодо водно-болотних угідь у 1971 році в місті Рамсар (Іран).

Початковою метою такої Конвенції було збереження території перебування водоплавних птахів, з часом мету події розширили: наразі Всесвітній день водно-болотних угідь націлений на збереження та збалансоване використання цих екосистем, що вкрай важливо для природи.

Всесвітній день богопосвяченого життя

Всесвітній день богопосвяченого життя, встановлений Папою Іваном Павлом ІІ у 1997 році, є щорічним святом Католицької Церкви, яке вшановує відданість тих, хто обрав богопосвячене життя. Цей день є не лише даниною пам'яті богопосвяченим особам, але й нагодою для всієї християнської спільноти замислитися над значенням такого життя.

День відмови від непотрібних стосунків

День відмови від непотрібних стосунків відзначається у першу неділю лютого. Назва перекладається як День "Кинь свого цінного придурка" й, буквально, означає день відновлення самоповаги. Це день, присвячений тому, щоб допомогти людям звільнитися від токсичних стосунків.

День самооновлення

День, присвячений особистісному зростанню, турботі про себе, вдосконаленню своїх навичок та загальному добробуту.

Це день, коли варто вийти із зони комфорту, спробувати щось нове та долучитися до діяльності, яка сприяє зростанню та зрілості.

День бабака

Ця традиція походить зі Сполучених Штатів Америки та Канади і є одним з найдивніших звичаїв у світі. Люди збираються разом, щоб спостерігати за бабаком, який виходить зі своєї домівки. Всім цікаво знати – чи побачить великий пухнастий гризун свою тінь, бо на основі цього факту начебто можна спрогнозувати настання весни.

Всесвітній день страуса

Щороку 2 лютого любителі природи та захисники тварин відзначають Всесвітній день страуса. Ця дата присвячена величі й красі найбільшого птаха на Землі, а також підвищенню обізнаності про збереження цього унікального виду, який, попри свою міць, потребує нашої уваги та захисту.

Всесвітній день укулеле

2 лютого 2011 року вперше було відзначено День гавайської гітари, міжнародне свято на честь мініатюрного музичного інструменту з неповторним звучанням – укулеле.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Миколи Борисовича Делоне (1856-1931), українського вченого-механіка, математика, одного з основоположників планеризму, ініціатора поширення ідей повітроплавання й авіації в Україні, засновника Київського товариства повітроплавання. На його честь перейменовано вулицю в Києві (2019);

170 років від дня народження Івана Олександровича Демченка (1856-1910), українського фольклориста, етнографа;

125 років від дня народження Валер'яна Петровича Підмогильного (1901-1937), українського письменника, перекладача, одного з найвизначніших прозаїків доби Розстріляного відродження, жертви сталінських репресій;

100 років від дня народження Валері Жискар д'Естена (1926-2020), французького політичного та державного діяча, Президента Франції (1974-1981);

100 років від дня народження Оксани Зенонівни Попович (1926-2004), української дисидентки, учасниці національно-визвольного руху, членкині ОУН та УГГ.

Ще цього дня:

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи;

1913 — У Нью-Йорку відкритий Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1935 — Вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1970 — У Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва;

1986 — В Індії відбулася зустріч Папи Римського Івана Павла II з Далай-ламою;

1999 — На передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Орґанікс" (126,5×17 м);

Церковне свято:

Стрітення Господнє

Сьогодні велике свято - Стрітення Господнє. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії від Луки, - про те, як святі Йосип і Діва Марія, згідно з давнім звичаєм, принесли маленького Ісуса до храму, щоб присвятити сина Богові.

Іменини:

Василь.

З прикмет цього дня:

Стрітення — переламний момент, коли зима зустрічається з весною. Прикмети цього дня віщують погоду на найближчі місяці та врожай: сонячний день — до ранньої весни, хуртовина — до пізньої та холодної. Не рекомендується важка праця, прибирання, шиття, позичання грошей та тривалі подорожі. Якщо сьогодні сонце та тепло: весна буде ранньою та теплою; відлига - ознака того, що весна прийде рано, але буде затяжною; мороз: весна буде холодною і пізньою; сніг/заметіль: весна затяжна, прохолодна та дощова; зоряне небо: до щедрого врожаю фруктів та теплої весни; вітер: ознака нестійкої погоди навесні.

Заборони на Стрітення:

Не прибирати і не вимітати сміття, щоб не винести з хати долю. Не шити та не вишивати, щоб у дім не вдарила блискавка. Не вирушати у далеку дорогу: Розлука може бути тривалою. Не лаятися: Щоб не накликати біду.

Традиційно на Стрітення у церкві освячують свічки ("громичниці"), які, за повір'ям, захищають оселю від грому, блискавки та хвороб.