23 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 січня відзначають Міжнародний день ірискового пудингу, День обізнаності про материнське здоров’я та День ручного письма.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента, єпископа; святого мученика Агатангела.

День ручного письма

День ручного письма чи день почерку відзначається щороку 23 січня. Його святкують з метою наголосити на важливості рукописного письма, дослідити чистоту та характер почерку. Завдяки сучасним технологіям процес написання став набагато простішим та швидшим. Проте написання букв та слів на папері відрізняється від механічного набору тексту. Коли людина бере ручку та папір, її розум та тіло синхронізуються. Ще одна перевага ручного письма в тому, що всі записи зберігаються на фізичному аркуші паперу, у той час, коли голосові та текстові повідомлення з часом важко або й взагалі неможливо віднайти. Крім того, за почерком можна відтворити портрет людини, дізнатися про риси її характеру.

Дату святкування 23 січня обрали на честь дня народження президента американського Конгресу Джона Генкока. Саме він в 1776 році брав участь в підписанні Декларації про незалежність США. Конгресмен підписувався великими та широкими літерами, що надавало його почерку авторитетності. Варто сказати, що текст Декларації був переписаний з друкованого примірника у вигляді каліграфічного письма на пергаментному аркуші.

День обізнаності про материнське здоров’я

День обізнаності про материнське здоров’я щороку відзначається 23 січня для привернення уваги до проблем материнської смертності та зусиль, спрямованих на її зменшення. Ця подія нещодавно була заснована та набирає популярності в усьому світі, оскільки актуальність її щороку зростає, а важливість очевидна. Ініціатива була започаткована Американським коледжем акушерів і гінекологів (ACOG) у співпраці з владою штату Нью-Джерсі у 2018 році. Основна мета — запобігти материнській смертності через кращий доступ до медичної допомоги та підтримку жінок до, під час і після пологів.

Міжнародний день ірискового пудингу

Міжнародний день ірискового пудингу, що відзначається щорічно 23 січня, присвячений улюбленому британському десерту. Відомий завдяки своїй вологій бісквітній текстурі, наповненій дрібно нарізаними фініками і залитій густим ірисковим соусом, цей десерт часто доповнюють ванільним морозивом або заварним кремом.

Міжнародний день пудингу з липких ірисок заохочує ділитися цим чудовим десертом з близькими, експериментувати з домашніми рецептами і навіть пробувати відомі версії, такі як пудинг з липких ірисок Cartmel.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Отто Пауля Германа Дільса (1876–1954), німецького хіміка-органіка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1950);

135 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891–1967), українського поета, перекладача, публіциста, громадського та державного діяча, новатора поетичної форми, фундатора кларнетизму; за іншими даними народився 27.01.1891 р.;

120 років від дня народження Віктора Миколайовича Добровольського (1906–1984), українського актора, режисера;

100 років від дня народження Василя Васильовича Ґурдзана (1926–2001), українського учасника національно-визвольного та правозахисного руху.

Ще цього дня:

1912 - У Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію – першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1950 - Ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 - Швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" занурюються на дно найглибшої у Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 - У Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1973 - Виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 - 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 - Інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 - Бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.

Церковне свято:

23 січня у церковному календарі – день пам’яті святого Климента та учня його Агатангела. Він жив у IV столітті і виховувався матір'ю-християнкою. В ті часи у країні був сильний голод і багато язичників кинули своїх дітей напризволяще. Климент їх усіх брав до себе, навчав праведному життю.

За це його спочатку зробили читцем, а згодом дияконом. Коли до влади прийшов Діоклетіан, відомий гоніннями християн, він схопив Климента і його найближчого учня Агатангела. Змушував зректися своєї віри, але ті стояли на своєму. Тоді цар відправив їх до імператора Максиміана, який довго мучив святих чоловіків. Бачачи, що не може з ними нічого зробити, він відрубав їм голови.

Іменини:

Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.

З прикмет цього дня:

Морози посилилися – серпень буде дуже спекотним; птахи радісно щебечуть – до сильних морозів; білка стрибає по деревах, дуже рухлива – прийде відлига; сонячний день – до ранньої весни.

Не слід цей день проводити на самоті; забороняється пити алкогольні напої; не варто лихословити, лаятися.