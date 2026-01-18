Інтерфакс-Україна
18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 січня в Україні відзначають День технічного обслуговування, Всесвітній день релігії і День запалювання маяка.

Ще сьогодні Всесвітній день снігу та День Вінні-Пуха.

Віряни вшановують пам'ять святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

День 1425 Російська агресія - Day 1425 Russian aggression

День технічного обслуговування

Щоб техніка працювала та залишалася справною, її потрібно вчасно обслуговувати. Це специфічне свято запровадили, щоб привернути увагу до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже відмова від планової діагностики може мати неприємні наслідки.

Цей день немов пам’ятка, що нагадує про необхідність провести належний технічний огляд приміщень, побутової техніки, автомобілів та впевнитися, що все знаходиться у робочому стані.

День запалювання маяка

У календарі 18 січня День запалювання маяка. Подія, що навіює романтику і стала символом надії.

Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Та через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зіроньки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.

Подія нагадує суспільству, що надія – це сильне відчуття, яке має велике значення у житті людини. Вона допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь-які перешкоди заради досягнення поставленої мети.

Всесвітній день релігії

Припадає на третю неділю січня. Це свято було започатковане 1950 року за ініціативи Бахаї, міжнародної релігійної організації, з метою сприяння міжрелігійній гармонії і взаєморозумінню між різними віровизнаннями по всьому світу. Основною метою цього дня є визнання того, що всі релігії мають спільну основу — пошук істини, любові та миру. День наголошує на важливості взаємної поваги та співпраці між людьми з різних релігійних традицій. Це свято є нагодою для відзначення багатства релігійного різноманіття і підкреслення, що мир і гармонія можуть бути досягнуті, коли люди розуміють і поважають переконання один одного.

Всесвітній день снігу

Відзначають у третю неділю січня. Започаткований цей день Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) 2012 року з метою популяризації зимових видів спорту та активностей на свіжому повітрі, а також підвищення обізнаності про важливість зимових умов для природи та туризму. Основною метою Всесвітнього дня снігу є заохочення людей до активного відпочинку на свіжому повітрі, зокрема до занять лижними, сноубордними, санними та іншими зимовими видами спорту. У цей день проводяться різноманітні заходи, змагання, навчальні програми та ініціативи, спрямовані на те, щоб зробити зимові види спорту доступними для людей усіх вікових категорій.

День Вінні-Пуха

День Вінні-Пуха відзначається 18 січня щороку, вшановуючи день народження автора А.А. Мілна, який створив цього улюбленого персонажа дитячої літератури. Це свято є чудовою нагодою повернутися до пригод у Стоакровому лісі та насолодитися простими радощами, які приносить цей милий ведмедик і дітям і дорослим.

Народилися в цей день:

205 років від дня народження Антіна Степановича Петрушевича (1821–1913), українського історика, археолога, етнографа, мовознавця, громадського та церковного діяча УГКЦ;

160 років від дня народження Григорія Митрофановича Давидовського (1866–1952), українського диригента, хормейстера, композитора, педагога, музичного діяча, автора гімну "Оборонцям України", який офіційно виконується на похоронах Героїв російсько-української війни; за іншими даними народився 19.01.1866 р.;

140 років від дня народження Тараса Володимировича Шухевича (1886–1951), українського піаніста, педагога, дядька генерала Р. Шухевича (Тараса Чупринки);

90 років від дня народження Степана Ілліча Жупанина (1936–2005), українського поета, педагога;

90 років від дня народження Ігоря Юрійовича Малишевського (1936–2015), українського письменника, кінодраматурга, сценариста.

Ще цього дня:

1918 - На зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 - У Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1934 - Британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1944 - На Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 - Засновують футбольний клуб "Карпати" (Львів);

1964 - Американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;

1995 - Під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

2010 - Вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганськ (відділення кардіології), 16 осіб гине;

2023 - Катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах. загинуло керівництво МВС, екіпаж та мирні мешканці, включно з дітьми, загалом 14 людей, ще 31 отримав поранення. Катастрофа сталася під час відрядження міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича, що прямували на схід України.

Церковне свято:

День пам’яті святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

Вони були видатними святителями, які зіграли важливу роль у затвердженні догматів православної віри та захисті їх від єретичних вчень.

Анатасій Великий (помер 373 року) був архієпископом Олександрії та відомим богословом, який відстоював Нікейський Символ Віри і боровся проти аріанства. Його праці мають велике значення для християнської догматики.

Кирил Олександрійський (помер 444 року) був наступником Анатасія на посту архієпископа Олександрії. Він також боровся проти єретичних вчень, зокрема проти несторіанства, і зробив великий внесок у розвиток богословської думки.

Іменини:

Кирило, Євген, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Афанасій, Опанас, Олексій, Оксана, Марія.

З прикмет цього дня:

Відлига цього дня вказує на вологе літо і поганий врожай; Сильна заметіль – зима ще затримається; Опівдні з-за хмар виглянуло сонце – чекайте на ранню весну.

Відсьогодні і до Великодня не можна справляти весілля. Заборонено сваритися, лихословити і переїдати.

