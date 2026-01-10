10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 січня відзначають Всесвітній день метро, День скорочення витрат на електроенергію, День дошки візуалізації, День своєрідних людей, День шанування кімнатних рослин, День чорного шоколаду.

Віряни вшановують пам'ять святих Пратулинських мучеників; святого Григорія Нісського; святого преподобного Маркіяна.

Всесвітній день метро

10 січня планета відзначає Всесвітній день метро. В цей день у далекому 1863 році в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену довжиною шість кілометрів. Для XIX століття це була резонансна подія, адже у більшості країн світу основним транспортом залишався кінний.

Першою у світі міською підземкою стало Лондонське метро, збудоване за проєктом Чарльза Пірсона. Лінія складалася з семи станцій. Спершу потяги метро пересувалися за допомогою паровозів – на паровій тязі. Але вже в 1890 році в Лондоні відкрили першу лінію на електричній тязі.

У наш час метрополітен має важливе значення для міської інфраструктури, адже завдяки його потужностям можна перевозити велику кількість пасажирів. Метро доступне за будь-яких погодних умов, за наявності електрики, воно безпечне і швидке.

День скорочення витрат на електроенергію

День скорочення витрат на електроенергію відзначають 10 січня. Це ініціатива, запроваждена у США, спрямована на заохочення людей та організацій до вивчення та впровадження стратегій, спрямованих на зменшення витрат на енергію та підвищення енергоефективності.

Цей день нагадує про невеликі, але важливі кроки, які ми можемо зробити, щоб змінити наше споживання енергії та загальний вплив на довкілля.

День своєрідних людей

День своєрідних людей подія, яка запроваджена на честь оригінальної і незвичайної людської сутності. Святкувати його заведено 10 січня.

День дошки візуалізації

День дошки візуалізації відзначають у другу суботу січня щорічно. Це день, присвячений постановці та досягненню особистих і професійних цілей. Цей день заохочує людей створювати візуальне представлення своїх прагнень, використовуючи силу візуалізації для втілення своїх мрій у життя.

День шанування кімнатних рослин

День шанування кімнатних рослин відзначають 10 січня. Це подія, присвячена святкуванню радості та користі від кімнатних рослин. Цей день дає можливість визнати позитивний вплив кімнатних рослин на наше життя — від покращення якості повітря до зміцнення психічного здоров'я.

День чорного шоколаду

Чорний шоколад – улюблений делікатес мільйонів людей у цілому світі. Він не лише смачний, а й корисний. Дієтологи радять споживати його навіть тим, хто на дієті (1-2 кубики). Шоколад позитивно впливає на мозок та серце й дарує відчуття щастя.

Чорний шоколад, на відміну від молочного, вирізняється тим, що зазвичай містить від 56 до 90 відсотків тертого какао. Тому він містить значно більше теоброміну – алкалоїду, дія якого подібна до кофеїну, хоча слабша за нього. Високий вміст какао робить смак чорного шоколаду глибоким і менш солодким, з трохи сухою або розсипчастою текстурою.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Натана Григоровича Рахліна (1906–1979), українського диригента;

110 років від дня народження Карла Суне Детлофа Бергстрема (1916–2004), шведського біохіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1982);

110 років від дня народження Василя Гнатовича Непийпива (1916–2007), українського живописця, графіка;

90 років від дня народження Роберта Вудро Вільсона (1936), американського фізика, радіоастронома, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1978);

80 років від дня народження Інни Олексіївни Цуріної (1946–2023), української бібліотекарки, бібліографині, організаторки бібліотечної справи, зокрема у сфері методичного забезпечення діяльності бібліотек Києва (1988–2002) та України (2002–2017).

Ще цього дня:

1901 – З відкриття нафтової вишки у Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США;

1920 – Набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 – Компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 – У Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;

1992 – В Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 – У Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої у 1998 році приєдналася Україна;

2003 – Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Церковне свято:

10 січня в церковному календарі – День святителя Григорія Ніського. Він народився у християнській родині: його братом був Василь Великий, а сестрою – преподобна Макріна. Згодом він одружився, але рання смерть дружини кардинально змінила світогляд Григорія. Він пішов у монастир, яким керував його брат.

Згодом імператор Валент обвинуватив святого, що той надмірно витрачає церковні гроші та хотів заарештувати Григорія. Йому вдалося втекти з-під варти, але святому довелось три роки переховуватись у мандрах.

Протягом життя Григорій написав багато праць. Його вважають одним з найглибших філософів серед святих отців.

Пратулинські мученики – це група 13 християн, які стали мучениками за віру в кінці XVII століття на території сучасної Білорусі, в Пратулині (сучасна Польща). Вони були вбиті 1793 року під час гонінь на католицьку віру в польських землях, коли православні та католики знаходилися в конфлікті через релігійні відмінності, і також через політичні та соціальні обставини.

У XVIII столітті в Білорусі, що була частиною Речі Посполитої, відбувалися важкі конфлікти між православними та католиками. У середині XVIII століття польський уряд почав активно нав'язувати католицизм місцевому православному населенню, що призвело до серії гонінь. Ці гоніння досягли кульмінації 1793 року, коли у районі Пратулин сталися трагедії, відомі як Пратулинські мученики.

13 чоловіків, зокрема селяни і прості люди, були страчені за свою відданість католицькій вірі. Вони відмовилися перейти на православ'я і підкоритися рішенням місцевої влади, що наказувала їм зректися католицької віри. Всі вони стали мучениками за свою віру 1793 року, коли були замучені солдатами під час одного з найбільш відомих актів релігійних гонінь.

Святий Маркіян народився в IV столітті в родині християн, але подробиці його дитинства та молодості не збереглися. Згідно з церковними джерелами, ще в ранньому віці він усвідомив, що покликання його життя полягає в служінні Богу. Бажаючи стати досконалим у віці та духовній практиці, він ухвалив рішення стати ченцем і вступити до монастиря.

Маркіян вів суворе чернече життя, постійно прагнув до духовної досконалості. Він проводив багато часу в молитві та роздумах, дотримуючись суворого посту, уникаючи мирських радощів і зайвих розваг. Згідно з життям святого, він навіть відмовився від багатьох зручностей і матеріальних благ, щоб більше присвятити себе служінню Богу.

Відомо, що він пережив багато спокус та труднощів, але завжди залишався відданим своєму монашому покликанню. Святий Маркіян прославився своєю благочестивою поведінкою та духовною мудрістю, до нього зверталися за порадою інші монахи і віряни, шукаючи духовного керівництва.

Святий Маркіян мав великий вплив на духовне життя своєї епохи. Він був також відомий своєю здатністю до див – за його молитвами відбувалося зцілення хворих, вигнання демонів та інші чудеса, що підтверджували його святість. Він навчав інших ченців монашому життю, як правильно молитися, як боротися з гріхами і спокусами, а також як шукати Бога в усіх аспектах життя.

Преподобний Маркіян завершив своє земне життя в мирі, залишивши по собі славу святого. Його життя стало прикладом для наступних поколінь ченців та вірян, які прагнули до духовної чистоти та аскетизму.

Іменини:

Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

З прикмет цього дня:

Прикмети 10 січня пов'язані з погодою та майбутнім урожаєм: ясна погода обіцяє спекотне літо, а іній — холодне, багато снігу — багатий урожай, а мокрий сніг чи дощ — дощове літо. Безвітряна погода віщує урожай, горобці цвірінькають – до потепління, а кішка згортається клубком – до морозів.

У цей день не можна жалітися на долю і розповідати про свої проблеми.