30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 січня в Україні і світі відзначають День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил, Шкільний день ненасильства та миру.

Віряни вшановують пам'ять трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого.

День 1437 Російська агресія - Day 1437 Russian aggression

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил

Спеціаліст військово-соціального управління ЗСУ — порівняно нова професія, однак вона має свою історію. Фактично від дня проголошення незалежності України виникла необхідність створити і збройні формування. Так виникли Збройні Сили України (ЗСУ). Втім, усе це відбувалося на тлі складних політичних і соціальний умов. Тому виникла необхідність в створенні і спеціальної служби, яка б відповідала за психологічну та соціальну складову.

Шкільний день ненасильства та миру

30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Лоренсо Відаль. Усе своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступала проти насильства у будь-якому його прояві.

Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був яскравим прикладом впровадження філософії ненасильства. Мав можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю і домагався незалежності Індії у мирний спосіб. На жаль, за іронією долі, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Юрія Михайловича Міхновського (1866–1937), українського церковного діяча, архієпископа УАПЦ, архієпископа УПЦ (з 1930);

120 років від дня народження Василя Миколайовича Греченка (1906–1967), українського художника театру, живописця;

85 років від дня народження Василя Івановича Фольварочного (1941–2022), українського поета, прозаїка, драматурга, державного та громадського діяча.

Ще цього дня:

1915 — Під час атаки французького порту Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 — Здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1933 — Націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером прийшли до влади в Німеччині;

1992 — У Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

1992 — Перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері";

2004 — Створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 — У продажу з’явилась операційна система Windows Vista;

Церковне свято:

Основне церковне свято за новоюліанським календарем — Собор Трьох Святителів (Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого), відоме як Трисвяття.

В це соборне свято, присвячене пам’яті великих каппадокійців Василя Великого,Григорія Богослова і константинопольського патріарха Івана Золотоуста, заведено вшановувати вселенських вчителів, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.

Історія встановлення свята належить до правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі тривали суперечки про першість когось із цих Отців церкви. Кожен з великих святителів здавався для його послідовників найкращим, від чого серед християн відбулися церковні чвари: одні називали себе василіанами, інші – григоріанами, треті – іоаннітами.

За церковними переказами, 1084 року митрополиту Євхаїтському Івану з’явилися разом три святителі і наказали встановити загальний день святкування їхньої пам’яті, оголосивши, що вони рівні перед Богом.

З першої половини XII століття в грецьких богослужбових книгах з’являється служба трьом святителям, Статут константинопольського монастиря Пантократора (1136 рік), що містить правила освячення храму на свято святих Василя, Богослова і Хризостома.

Святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Іван Золотоустий відомі як великі богослови і отці Церкви. Кожен святий являє собою приклад життя у Христі, приклад для всіх вірян. Їхні вислови стали постулатом для багатьох.

Усі три святителі були блискуче освічені. Василь Великий і Григорій Богослов, освоївши всі знання, доступні в їхніх рідних містах, завершували освіту в Афінах, центрі класичної освіти. Тут святі друзі знали дві дороги: одна вела до храму Божого, інша – в училище. Ця дружба тривала все життя. Іван Золотоуст вчився у кращого ритора епохи Ліванія; богослов’я він вивчав у Діодора, згодом знаменитого єпископа Тарсійского, і єпископа Мелетія. Про всіх трьох можна сказати словами з житія св. Василя: він вивчив кожну науку так досконало, ніби не вивчав нічого іншого.

Іменини:

Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

З прикмет цього дня:

Не можна злитися, ревнувати, лихословити. Якщо люди посварилися, не можна залишатися у сварці цього дня. Заборонено прясти, в'язати і вишивати.

Сонце закотилося за хмари – почнеться буран; Кінь лягає на землю – чекайте на сніг чи тепло; Північний вітер, але безхмарно – буде сильне похолодання; Дерева вкрилися інеєм – почнеться тепло; Зайці приходять до саду – чекайте на сильні морози.