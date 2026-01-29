Інтерфакс-Україна
19:33 29.01.2026

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

Президент США Дональд Трамп стверджує, що просив Володимира Путіна не стріляти по Києву на інших містах України і саме цим нібито пояснюється, що протягом останнього тижня обстрілів української столиці з боку РФ не було.

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили", - сказав Трамп на засіданні Кабінету міністрів в четвер.

Як повідомлялося, під час вивчення компонентів боєприпасів, які були використані під час обстрілу України з боку РФ в ніч на 24 січня, були знайдені рештки ракети Х-101 2026 року випуску. Це може вказувати на вичерпання противником власних запасів і обмеження використання боєприпасів під час обстрілів України поточними виробничими потужностями агресора.

 

