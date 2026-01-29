Раді рекомендують ухвалити закон щодо скасування візових вимог для іноземців-волонтерів

Парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт (№ 13071) про внесення змін у закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо скасування на період дії воєнного стану візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, прийняття парламентом підготовленого комітетом законопроєкту спростить процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства, які в умовах збройної агресії РФ, що триває, працюють у гуманітарному секторі або здійснюють волонтерську діяльність в Україні.

Парламент ухвалив цей законопроєкт за основу 15 травня 2025 року.