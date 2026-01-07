Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети оборонного відомства

Міністр оборони Денис Шмигаль та кандидат на посаду міністра оборони, перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорили з парламентським комітетом з питань національної безпеки пріоритети оборонного відомства.

"Денис Шмигаль поінформував про основні підсумки напрацювань та окреслив ключові напрями зосередження зусиль Міністерства оборони. Серед пріоритетів — максимальне посилення спроможностей Сил оборони, збереження ефективності управління та належне виконання завдань, що стоять перед Міністерством оборони України. Окрему увагу було приділено візії діяльності Михайла Федорова як майбутнього очільника Міністерства оборони України — у разі підтримки його кандидатури Верховною Радою", - йдеться у повідомленні комітету на офіційній сторінці у Фейсбуці у середу.

У профільному комітеті зазначили, що дотримання підходу Transition Book із залученням парламентського комітету є важливим кроком до посилення інституційної спадковості, безперервності процесів та прозорості управління.