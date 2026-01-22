Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому запросив Володимира Путіна приєднатися до його "Ради миру", незважаючи на власні заяви про стурбованість можливими діями Москви, зокрема щодо спроб захоплення Гренландії.

Трамп підкреслив, що до Ради запрошені всі нації, де люди мають контроль і владу, і що участь навіть суперечливих осіб є необхідною для її роботи.

"Тому що ми хочемо всіх. Ми хочемо всі нації. Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль, люди мають владу…Але так, у мене є деякі суперечливі люди, але це люди, які виконують свою роботу. Це люди, які мають величезний вплив, і якби я включив усіх немовлят до ради, це було б не дуже багато. Тож його запросили. Він прийняв запрошення. Багато людей погодилися. Я думаю - я не знаю нікого, хто б не погодився", - сказав Трамп у коментарі журналістці за підсумками Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2014073688774021205?s=46