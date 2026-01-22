Інтерфакс-Україна
Події
06:16 22.01.2026

НАТО підтвердило підтримку України та озвучило пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік



Представництво НАТО в Україні 20 січня провело брифінг для посольств країн-членів Альянсу під час візиту делегації Штаб-квартири НАТО до Києва, щоб поінформувати партнерів про пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік, результати зустрічей на високому рівні з українськими партнерами та підтвердити непохитну відданість Альянсу підтримці України, включно з наданням до 60 млрд євро військової допомоги у рамках ініціативи PURL.

Зустріч відкрив керівник секції співробітництва та трансформації в Україні (UCT) Штаб-квартири НАТО Франціскус "Бас" Велс, який окреслив ключові напрями КПД: взаємосумісність, відновлення та реконструкцію, розмінування, оборонні закупівлі, медичну реабілітацію та інновації. Він також зазначив, що "в межах КПД уже акумульовано 1,3 млрд євро внесків, спрямованих на посилення довгострокових спроможностей України".

Тім Полмеєр, координатор проєктів КПД у Представництві НАТО в Україні, подякував країнам-членам Альянсу та партнерам за внески та наголосив, що "пріоритетом є перетворення цієї підтримки на швидку реалізацію конкретних проєктів".

"Окрім зростання підтримки в межах КПД, очікується, що союзники та партнери НАТО нададуть Україні до 60 млрд євро військової допомоги у 2026 році в межах ініціативи PURL, що демонструє подальшу єдність і рішучість НАТО у підтримці оборони України", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KJ8ofgvr5/?mibextid=wwXIfr

Теги: #нато #підтримка #пріоритети

