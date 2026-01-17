Інтерфакс-Україна
08:09 17.01.2026

Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до України та населення з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між країнами, також згадав ще одну річницю - майже чотири роки вторгненню РФ.

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі - ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

Монарх також висловив сподівання, що Україна, перш за все, зможе досягти справедливого і тривалого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці.

Ще король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед обличчям надзвичайно важких випробувань і страждань заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ"", - додав він.

 

Теги: #підтримка #британія #король

