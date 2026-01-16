Інтерфакс-Україна
Події
07:38 16.01.2026

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства
Фото: https://www.facebook.com

Велика Британія оголосила про виділення Україні додаткових GBP20 млн для відновлення та захисту критичної енергетичної інфраструктури країни рішення ухвалене на тлі першої річниці 100-річного партнерства між державами та посилених атак Росії на енергетичний сектор України.

"Велика Британія та Україна відзначають першу річницю історичного 100-річного партнерства новими ініціативами, що сприяють безпеці та процвітанню обох країн. Оголошено про нову допомогу у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення важливої енергетичної інфраструктури України на тлі посилення варварських атак Росії на мирне населення", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на офіційному сайті Уряду Великої Британії в пʼятницю.

Допомога спрямована на задоволення нагальних потреб українських родин, дітей та людей похилого віку, залишених без тепла та електропостачання через тривалі атаки на енергетичний сектор. Фінансування передбачає ремонт, відновлення, захист та генерацію енергії по всій країні, забезпечуючи електропостачання та опалення у домівках, лікарнях і школах під час суворих зимових умов.

"Коли ми відзначаємо рік нашого унікального партнерства, ми захоплюємося мужністю та стійкістю українців, які щодня відбивають варварське вторгнення Росії. Народ України не повинен сумніватися – ми будемо підтримувати вас сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як на внутрішній, так і на міжнародній арені, адже те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас", - наголосив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

У межах відзначення першої річниці 100-річного партнерства Велика Британія також розширює програму шкільного партнерства: "очікується, що нею скористаються 54 000 учнів з Великої Британії та України, сприяючи довгостроковій безпеці та розвитку обох країн. Ще 300 шкіл у обох країнах приєднаються до програми шкільного партнерства протягом наступних 3 років".

Міністр закордонних справ Іветт Купер підкреслила, що програма шкільного партнерства допомагає розвивати впевненість та навички молоді: "Наша підтримка України у її протистоянні варварській війні Путіна залишається непохитною, а постійна допомога у сфері енергетичної безпеки та стійкості допоможе підтримувати світло та тепло у домівках українців у найскладніші моменти".

У межах 100-річного партнерства обидві країни також реалізують проекти на кшталт InnovateUkraine, спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки та сталого розвитку України.

 

Теги: #допомога #британія #енергетика

