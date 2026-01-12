Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Фото: МЗС України

Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву на тлі масованих ракетно-дронових атак по українській території, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні, на прохання України, відбулося позачергове засідання Ради НАТО-Україна у форматі Комітету з політичних питань у відповідь на масовані ракетні атаки та атаки безпілотників з боку Росії, а також використання ракет-ракет ІБР", - написав він у Х.

Сибіга зазначив, що Україна проінформувала союзників по НАТО про триваючі удари Росії по критично важливій енергетичній інфраструктурі.

За його словами, нагальними пріоритетами залишаються посилення протиповітряної оборони, забезпечення безпеки додаткових ракет, внесок в ініціативу PURL та підтримка оборонного виробництва, включаючи безпілотники-перехоплювачі.

"Ми розраховуємо на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України, посилення тиску на Москву та наближення до встановлення міцного миру", - підкреслив Сибіга.