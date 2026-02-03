Сили оборони вночі збили 450 російських цілей, було влучання 27 ворожих ракет та 31 БпЛА – ПС ЗСУ

У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу: 4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим); 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф., ТОТ Криму); 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф); 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – рф); 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 300 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів: 4 ракети "Циркон"/"Онікс"; 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 3 крилаті ракети Х-22/Х-32; 20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 412 ударних БпЛА різних типів", - повідомили в ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.