Захисники України в ніч на 23 січня знищили або подавили 76 зі 101 засобу повітряного нападу росіян

Фото: НГУ

Противник у ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.