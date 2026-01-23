Пушиліну повідомили про підозру у незаконній передачі понад 400 пістолетів під виглядом "нагородних" - Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

Ватажку так званої "днр" Денису Пушиліну оголосили підозру у незаконній передачі понад 400 одиниць вогнепальної зброї, повідомляє Національна поліція України.

"Такими пістолетами "відзначали" представників вищого військового та політичного керівництва російської федерації, ключових колаборантів, а також співаків, акторів, блогерів та інших публічних осіб, які відкрито підтримують режим путіна", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Правоохоронці встановили, що частина цієї зброї первинно була травматичною або пневматичною та не призначалася для бойового застосування. Такі вироби незаконно потрапляли на територію України зі Словаччини, де перебували у легальному цивільному обігу та формально не належали до бойової вогнепальної зброї.

Надалі представники кримінального середовища організували масові закупівлі такої зброї, її переміщення через кілька країн Європейського Союзу та незаконне ввезення в Україну.

"Після цього пістолети умисно переробляли шляхом несанкціонованого технічного втручання у конструкцію — із заміною та модифікацією ключових деталей і механізмів. У результаті не бойові зразки набували властивостей бойової вогнепальної зброї та ставали придатними для використання у збройному конфлікті", - зазначається у повідомленні.

Поліцейські встановили три групи учасників злочинної схеми: організаторів закупівель і переміщення зброї за кордоном; осіб, які безпосередньо здійснювали її незаконну переробку; а також представників кримінального середовища, які координували дії учасників, забезпечували фінансування та передачу зброї кінцевим отримувачам.

Окремо задокументували ще один канал надходження вогнепальної зброї на тимчасово окуповані території — шляхом захоплення та викрадення: пістолети виносили з адміністративних будівель силових підрозділів і цивільних об’єктів на захоплених територіях Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей. Йдеться, зокрема, про приміщення установ і підприємств, у тому числі банківських та поштових відділень. Надалі цю зброю також використовували як так звану "нагородну".

У межах міжнародної співпраці було залучено можливості Європолу, на базі якого створено віртуальний командний пункт для координації дій та обміну інформацією через захищені канали спільно з компетентними органами Республіки Польща та Словацької Республіки.

20 січня правоохоронці провели перший етап масштабної поліцейської операції. На території України одночасно провели 23 обшуки у п’яти регіонах — Київській, Закарпатській, Волинській, Запорізькій та Рівненській областях. Під час слідчих дій вилучили носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, зброю та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

Слідством встановлено, що Денис Пушилін, виконуючи функції так званого "голови днр", організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала державі-окупанту і не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права, а надалі забезпечив її передачу іншим особам під виглядом "нагород".

Слідчі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування щодо інших учасників схеми триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та участь у злочинній організації), а також іншими суміжними статтями. Максимальне покарання за інкримінованими злочинами — до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують комплекс слідчих і оперативних заходів, спрямованих на повне викриття механізму злочинної діяльності, встановлення ролі кожного з її учасників, а також усіх каналів незаконного постачання, переробки та розповсюдження вогнепальної зброї.