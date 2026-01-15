Інтерфакс-Україна
Події
20:50 15.01.2026

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

1 хв читати
Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, який допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби (ДФС) зловжити службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків, повідомляє пресслужба Бюро.

"За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що прокурор створив видимість неможливості підписання вказаного рішення. В останній день строку розгляду скарги він витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топчиновнику фіскального органу вдати ніби він не може ухвалити рішення через відсутність документів.

Внаслідок неприйняття рішення у встановлений термін скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Експосадовцю ДФС НАБУ і САП повідомили про підозру у лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.

 

Теги: #посадовець #генпрокуратура #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 14.01.2026
Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

09:29 13.01.2026
Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

15:51 09.01.2026
СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

15:51 06.01.2026
ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

15:01 06.01.2026
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

14:20 30.12.2025
ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

20:36 29.12.2025
П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

П’яти народним депутатам, підозрюваним в організації ОЗГ для отримання неправомірної вигоди, оберуть запобіжний захід – НАБУ

14:36 26.12.2025
Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

12:48 24.12.2025
КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА