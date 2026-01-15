Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, який допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби (ДФС) зловжити службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків, повідомляє пресслужба Бюро.

"За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що прокурор створив видимість неможливості підписання вказаного рішення. В останній день строку розгляду скарги він витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топчиновнику фіскального органу вдати ніби він не може ухвалити рішення через відсутність документів.

Внаслідок неприйняття рішення у встановлений термін скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Експосадовцю ДФС НАБУ і САП повідомили про підозру у лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.