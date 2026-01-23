Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

Немає жодного сценарію, в якому Володимир Путін залишить Україну в спокої, оскільки він зовсім не зацікавлений в успішній та незалежній Україні, а розраховувати на президента США Дональда Трампа не варто, бо він досі не розуміє цього, вважає старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

"Майбутнє України на даний момент виглядає похмурим – вибір між поганим і зрештою нестійким миром або тривалою війною", – написав він у блозі за результатами щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі .

Еш наголосив, що Путін ніколи не втомиться намагатися обдурити Україну, якщо тільки не зазнає поразки або ціна за його зловмисні дії проти України не збільшиться настільки, що змусить його відступити, тоді як Трамп не виявив жодного розуміння Путіна і жодного бажання завдавати йому болю.

"Одним з найголовніших вражень тих, з ким я зустрічався, полягало в тому, що хоча минулого року на ВЕФ було велике очікування щодо того, що Трамп зможе досягти миру в Україні – він мав вплив на Путіна, і сподівалися, що він зможе використати своє знамените "Мистецтво угоди", – цього року настрій був песимістичним", – зазначив експерт.

На його думку, угода, яку Трамп обіцяв "за 24 години, 100 днів, до Великодня, потім Різдва тощо", виявилася недосяжною, тоді як українцям доводиться стикатися з жорстокими атаками на критично важливу інфраструктуру, які пошкодили опалення, водопостачання в умовах суворої зими та нестачі засобів ППО.

Щодо промови Зеленського на ВЕФ після зустрічі з Трампом, то Еш назвав її жорсткою, дипломатичною та викликаною розчаруванням слабкими європейцями та Трампом, який, незважаючи на владу змусити Путіна сісти за стіл переговорів, стримався.

Зеленський має бути дипломатичним з Трампом, оскільки Україна все ще відчайдушно потребує американських боєприпасів, щоб допомогти захистити своє небо від постійного нападу російських ракет та безпілотників, вважає британський експерт.

Він також нагадав, що були сподівання, що цього тижня Зеленський і Трамп підпишуть велику інвестиційну програму мирного часу на $800 млрд, але зосередження уваги на Гренландії, а також сумніви щодо того, чи підпише ЄС достроковий вступ України до ЄС, ймовірно, загальмували цей процес.

"Схоже, існує стійкий табір, який вважає, що дозвіл Україні пройти повз чергу створить небезпечний прецедент. Шкода, що ті ж блокуючі сили ЄС недостатньо цінують величезні жертви, які приносить Україна на захист Європи та європейських цінностей", – зазначив Еш.

Щодо угода про безпеку, яка також ще не підписана, хоча була узгоджена зі США, експерт припускає, що вона не виправдала очікувань України – США, ймовірно, зобов'язалися лише надавати певну розвідувальну інформацію та моніторинг будь-якого припинення вогню з дуже обмеженою військовою підтримкою як для України, так і для потенційної Коаліції добровільних сил на місцях, але Україна наразі не може відмовитися від неї та втратити постачання боєприпасів під час війни.

"Але конкретні гарантії безпеки є ключовими, якщо Україна погодиться поступитися Росії будь-якою територією в рамках будь-якої мирної угоди – було б неможливо продати будь-яку таку угоду всередині України без цієї підтримки безпеки", – наголосив Еш.

Він також вислови занепокоєння, що погана угода може дестабілізувати Україну, спричинивши ризик соціальних та політичних заворушень.

Наявність конкретних гарантій безпеки також є критично важливою для успіху цього плану післявоєнної реконструкції України, додав він: "Без належних гарантій безпеки, які можуть забезпечити лише США, в Україну надходитиме мало інвестицій, і точно не $800 млрд".

На думку Еша, Трамп вважає, що перспектива інвестиційних угод може вирішити будь-яку проблему, і що зона вільної торгівлі на Донбасі привабить інвестиції, змусивши Росію та Україну зосередитися на веденні бізнесу, а не на війні, але такий підхід у випадку Путіна безперспективний.

"Зараз на ринку панує певний оптимізм щодо того, що Путін дасть зелене світло і що ми можемо наближатися до фінальної прямої в мирних переговорах. У мене є сумніви… Я думаю, що він (Путін) думає, що якщо він протримається ще трохи, то зможе забезпечити свої максималістські вимоги до України. Трамп мав карти, але не використав їх - ми можемо обговорити, чому", – підкреслив Еш.

На його думку, Путіну потрібна велика перемога в Україні або велика ділова угода з Трампом і США, щоб виправдати величезні втрати Росії від цієї війни.

"Можливо, найменш ризикована стратегія для Путіна — це продовжувати війну, підтримувати воєнну економіку та пропагандистську машину, яка каже російському населенню твердо стояти перед обличчям західної агресії. Як тільки війна припиниться, здатність підтримувати цей фасад слабшає, і Путін тоді буде вразливим до внутрішніх розколів, що зрештою призвело до розпаду СРСР після невдалої радянської інтервенції в Афганістані", – написав експерт.

Він додав, що альтернативна точка зору може полягати в тому, що Путін може подумати, що якщо він зможе змусити Трампа нав'язати Зеленському погану угоду, це дестабілізує Україну настільки, що створить можливості для подальшого та рішучого нападу на Україну та дестабілізації НАТО та європейського блоку.