Інтерфакс-Україна
Події
20:33 22.01.2026

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

 Президент України Володимир Зеленський провів панельне засідання Міжнародної консультативної ради з питань відновлення України (International Advisory Council for Ukraine's Recovery) в Давосі, в якому взяли участь, зокрема, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо та представники міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.

"Дякуємо за увагу до України та підтримку. Зараз це особливо важливо – коли такі російські удари і людей, і міста хочуть знищити холодом. Усе має зараз працювати на стійкість України та силу наших людей в Україні. Треба бути реалістами і втілювати зараз конкретні речі, які люди можуть відчути. Будемо плідно працювати з усіма, хто з Україною", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомляється на сайті президента України, одна з головних тем обговорення – шляхи допомоги для подолання викликів в енергетичному секторі, спричинених російськими обстрілами. Також під час зустрічі йшлося про збільшення інвестицій у проєкти в Україні після досягнення достойного миру. Зеленський переконаний: це стане можливим, щойно Україна отримає надійні гарантії безпеки.

"Щодо гарантій безпеки для наших людей: це дуже важливо. Але це також для інвестицій та для бізнесу. Це для всіх. І це добре. І зараз ми перебуваємо в тому моменті, коли ми розуміємо, європейці розуміють і американці розуміють, що всім нам потрібні гарантії безпеки, перш за все від Америки, а потім від Європи. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити пакет реконструкції, пакет процвітання, над яким зараз працюють наші команди", – сказав президент, якого цитує пресслужба.

Крім того, обговорили роботу бізнесу в Україні в умовах повномасштабної війни. Глава держави зазначив, що попри війну вітчизняний бізнес працює та розвивається, і головне – втілює сучасні технології та інновації.

"Дякую всім представникам енергетичних компаній, бізнесу та інституцій, які долучилися", сказав Зеленський.

У зустрічі взяли участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо, голова і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк, а також засновники та керівники компаній: Fortescue (Австралія), Vestas (Данія), Schneider Electric (Франція), Siemens Energy (Німеччина), TenneT (Нідерланди), Equinor (Норвегія), Sonae (Португалія), Vattenfall (Швеція), ABB (Швейцарія), Koç Holding (Туреччина), Bank of America (Велика Британія), Arup Group (Велика Британія), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

Теги: #бізнес #зеленський #давос

