Інтерфакс-Україна
Події
19:02 22.01.2026

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

1 хв читати
ЄС у четвер виділив перші €10 мільйонів для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні РФ проти України, повідомила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може. Приємно було поспілкуватися з Аланом Берседом та підписати контракт з Радою Європи", - написала вона у соцмережі Х.

 

Теги: #спецтрибунал #кошти #єс

