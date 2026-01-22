ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС у четвер виділив перші €10 мільйонів для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні РФ проти України, повідомила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може. Приємно було поспілкуватися з Аланом Берседом та підписати контракт з Радою Європи", - написала вона у соцмережі Х.