Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Атака російського безпілотника забрала життя мирного жителя у Дніпровському районі Херсона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 18:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого", - йдеться у повідомленні у Телграмі.

Прокудін висловив свої співчуття рідним та близьким вбитого.