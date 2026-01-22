Інтерфакс-Україна
Події
19:59 22.01.2026

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

1 хв читати
Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Атака російського безпілотника забрала життя мирного жителя у Дніпровському районі Херсона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 18:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого", - йдеться у повідомленні у Телграмі.

Прокудін висловив свої співчуття рідним та близьким вбитого.

 

Теги: #херсонська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 22.01.2026
За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

22:18 21.01.2026
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

08:33 20.01.2026
Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

08:23 20.01.2026
Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

08:06 20.01.2026
Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

12:58 18.01.2026
На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

21:15 17.01.2026
Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

08:47 17.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

18:09 15.01.2026
Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

14:46 12.01.2026
Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА