До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Принаймні дев'ять осіб зазнали поранень через удар окупантів по с. Комишуваха Запорізького району Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До дев’яти зросла кількість поранених через атаку росіян на Комишуваху", - написав він у Телеграмі.

Раніше у Державній служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляли про одного загиблого та сімох поранених людей через ворожий удар по населеному пункту у Запорізький області.