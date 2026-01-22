Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

Російські окупанти вдень в четвер, 22 січня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина. Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома", - написав Ганжа в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару був понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Інформація про наслідки удару уточнюється.