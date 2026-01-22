Інтерфакс-Україна
Події
13:38 22.01.2026

Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

2 хв читати
Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка
Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Україна хоче передбачуваності щодо гарантій безпеки, фінансової підтримки та вступу до ЄС так само, як її партнери хочуть передбачуваності від України щодо довіри, верховенства права та реформ, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно домовитися, що ми погоджуємося з вашим підходом до вступу (до ЄС), заснованим на заслугах, але ми хочемо вашого зобов'язання прийняти нас до певної дати", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Качка зазначив, якщо потрібно знайти рішення, як привести Україну до ЄС, у тому числі щодо тарифів.

У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив під час події, що не може бути жодних сумнівів щодо підтримки, яку Європа та Європейський Союз надають Україні и що місцем, де має бути Україна, є Європейський Союз.

"Ми не хочемо дестабілізувати сам Європейський Союз, коли країна вступає до нього занадто швидко", – в той же час сказав він.

"Тому ми повинні знайти способи чітко дати зрозуміти, що Європейський Союз є кінцевою станцією для України. Це дім для України. Але водночас ми повинні бути дуже обережними, також щодо нашого населення, але також щодо інституцій, а також щодо самої України, щоб вони виконали всі необхідні для вступу до Європейського Союзу вимоги", - зазначив Схооф.

Як повідомлялося, британське видання Financial Times в середині січня опублікувало інформацію про підготовку Єврокомісією пропозиції щодо зміни підходів до розширення, які передбачають "дворівневу" модель і поетапний доступ до частин єдиного ринку та програм підтримки, що може пришвидшити інтеграцію України. В той же час FT зазначило, що це вже викликало занепокоєння в низці європейських столиць.

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос в кулуарах Українського сніданку не стала коментувати цю інформацію. "Поки що ні. Це ще не підходящий час", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #качка #веф #давос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 22.01.2026
У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

13:31 22.01.2026
Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

11:34 22.01.2026
Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

Віцепрем'єр Качка: результат від вступу в ЄС ми побачимо за 10 років

11:16 22.01.2026
Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

10:38 22.01.2026
Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

10:26 22.01.2026
Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

16:20 21.01.2026
Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

15:07 21.01.2026
Деякі шанси на підписання Угоди про процвітання у Давосі ще зберігаються – джерело

Деякі шанси на підписання Угоди про процвітання у Давосі ще зберігаються – джерело

13:20 20.01.2026
Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

13:18 20.01.2026
Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА