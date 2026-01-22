Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Україна хоче передбачуваності щодо гарантій безпеки, фінансової підтримки та вступу до ЄС так само, як її партнери хочуть передбачуваності від України щодо довіри, верховенства права та реформ, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно домовитися, що ми погоджуємося з вашим підходом до вступу (до ЄС), заснованим на заслугах, але ми хочемо вашого зобов'язання прийняти нас до певної дати", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Качка зазначив, якщо потрібно знайти рішення, як привести Україну до ЄС, у тому числі щодо тарифів.

У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив під час події, що не може бути жодних сумнівів щодо підтримки, яку Європа та Європейський Союз надають Україні и що місцем, де має бути Україна, є Європейський Союз.

"Ми не хочемо дестабілізувати сам Європейський Союз, коли країна вступає до нього занадто швидко", – в той же час сказав він.

"Тому ми повинні знайти способи чітко дати зрозуміти, що Європейський Союз є кінцевою станцією для України. Це дім для України. Але водночас ми повинні бути дуже обережними, також щодо нашого населення, але також щодо інституцій, а також щодо самої України, щоб вони виконали всі необхідні для вступу до Європейського Союзу вимоги", - зазначив Схооф.

Як повідомлялося, британське видання Financial Times в середині січня опублікувало інформацію про підготовку Єврокомісією пропозиції щодо зміни підходів до розширення, які передбачають "дворівневу" модель і поетапний доступ до частин єдиного ринку та програм підтримки, що може пришвидшити інтеграцію України. В той же час FT зазначило, що це вже викликало занепокоєння в низці європейських столиць.

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос в кулуарах Українського сніданку не стала коментувати цю інформацію. "Поки що ні. Це ще не підходящий час", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".