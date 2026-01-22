Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка
Україна хоче передбачуваності щодо гарантій безпеки, фінансової підтримки та вступу до ЄС так само, як її партнери хочуть передбачуваності від України щодо довіри, верховенства права та реформ, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібно домовитися, що ми погоджуємося з вашим підходом до вступу (до ЄС), заснованим на заслугах, але ми хочемо вашого зобов'язання прийняти нас до певної дати", – сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.
Качка зазначив, якщо потрібно знайти рішення, як привести Україну до ЄС, у тому числі щодо тарифів.
У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив під час події, що не може бути жодних сумнівів щодо підтримки, яку Європа та Європейський Союз надають Україні и що місцем, де має бути Україна, є Європейський Союз.
"Ми не хочемо дестабілізувати сам Європейський Союз, коли країна вступає до нього занадто швидко", – в той же час сказав він.
"Тому ми повинні знайти способи чітко дати зрозуміти, що Європейський Союз є кінцевою станцією для України. Це дім для України. Але водночас ми повинні бути дуже обережними, також щодо нашого населення, але також щодо інституцій, а також щодо самої України, щоб вони виконали всі необхідні для вступу до Європейського Союзу вимоги", - зазначив Схооф.
Як повідомлялося, британське видання Financial Times в середині січня опублікувало інформацію про підготовку Єврокомісією пропозиції щодо зміни підходів до розширення, які передбачають "дворівневу" модель і поетапний доступ до частин єдиного ринку та програм підтримки, що може пришвидшити інтеграцію України. В той же час FT зазначило, що це вже викликало занепокоєння в низці європейських столиць.
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос в кулуарах Українського сніданку не стала коментувати цю інформацію. "Поки що ні. Це ще не підходящий час", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".