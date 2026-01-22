САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на систематичному хабарництві викрили топпосадовців Державної прикордонної служби України: повідомлені про підозру ексголова Держприкордонслужби України, начальник відділу пункту пропуску колишня службову особу Держприкордонслужби.

Про це повідомляє САП в телеграм-каналі в четвер.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи повідомили про підозру колишньому топпосадовцю та чинному посадовцю Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону", - інформує САП.

Антикорупційна прокуратура уточнює, що йдеться про: генерала, колишнього Голову Державної прикордонної служби України; начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби; колишню службову особу Держприкордонслужби.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році за сприяння посадовців Державної прикордонної служби група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС.", - зазначають в САП.

Згідно з повідомленням, для своєї незаконної діяльності ці особи використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Це давало змогу уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС", - зазначають в САП.

За інформацією антикорупційної прокуратури, у свою чергу посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний перетин кордону з/до України.

"Задокументовано, що прикордонники протягом липня - листопада 2023 року отримали близько 204 тис. євро неправомірної вигоди за проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - наголошується в повідомленні.

Крім того, слідство з'ясувало, що посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнекі.

"За даними джерел УП, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, пов'язаної з контрабандою цигарок", - йшлося в повідомленні "Української правди" на сайті в четвер.

4 січня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.