Інтерфакс-Україна
Події
13:51 22.01.2026

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

2 хв читати
САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на систематичному хабарництві викрили топпосадовців Державної прикордонної служби України: повідомлені про підозру ексголова Держприкордонслужби України, начальник відділу пункту пропуску колишня службову особу Держприкордонслужби.

Про це повідомляє САП в телеграм-каналі в четвер.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи повідомили про підозру колишньому топпосадовцю та чинному посадовцю Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону", - інформує САП.

Антикорупційна прокуратура уточнює, що йдеться про: генерала, колишнього Голову Державної прикордонної служби України; начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби; колишню службову особу Держприкордонслужби.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2023 році за сприяння посадовців Державної прикордонної служби група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС.", - зазначають в САП.

Згідно з повідомленням, для своєї незаконної діяльності ці особи використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Це давало змогу уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС", - зазначають в САП.

За інформацією антикорупційної прокуратури, у свою чергу посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний перетин кордону з/до України.

"Задокументовано, що прикордонники протягом липня - листопада 2023 року отримали близько 204 тис. євро неправомірної вигоди за проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - наголошується в повідомленні.

Крім того, слідство з'ясувало, що посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнекі.

"За даними джерел УП, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, пов'язаної з контрабандою цигарок", - йшлося в повідомленні "Української правди" на сайті в четвер.

4 січня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.

Теги: #хабарництво #викриття #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 22.01.2026
Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

Україна виправила липневу помилку з НАБУ, партнерам варто виправити помилки щодо непоставки ракет – віцепрем’єр Качка

22:51 21.01.2026
Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

14:42 20.01.2026
НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

12:10 20.01.2026
НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

17:32 19.01.2026
САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

13:18 19.01.2026
СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

12:21 19.01.2026
Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

16:24 16.01.2026
СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

17:25 15.01.2026
Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

23:11 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА