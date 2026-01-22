Інтерфакс-Україна
Події
13:50 22.01.2026

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді схвалити в цілому законопроєкт щодо спрощення механізму набуття малолітніми та неповнолітніми особами права власності на майно.

Законопроєкт № 12254 про внесення зміни до частини другої статті 32 Цивільного кодексу передбачає, що батьки або опікуни повинні піклуватися про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Документ пропонує не вимагати дозволу органів опіки та піклування у випадках, коли дитина безоплатно набуває майно, зокрема нерухомість, якою вона вже користується.

Крім того, відповідно до законопроєкту правочини можна буде вчиняти без згоди одного з батьків, якщо він перебуває в полоні, зник безвісти, понад шість місяців не проживає з дитиною і не бере участі в її вихованні та утриманні, або якщо його місце проживання невідоме.

"Комітет з питань правової політики зазначає, що ухвалення цього законопроєкту дозволить спростити механізм набуття малолітніми та неповнолітніми особами права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, зокрема транспортні засоби, без створення додаткових бюрократичних перешкод та затягування моменту набуття ними права власності на майно", - повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради.

Як повідомлялося, народні депутати підтримали цей законопроєкт за основу 4 листопада 2025 року.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #майно

