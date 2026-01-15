Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону "Про ратифікацію Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту".

За відповідний законопроєкт №0354 в четвер проголосували 236 депутатів.

Договір про спільні закупівлі дозволяє здійснення Україною процедури спільних з державами – членами Євросоюзу та іншими учасниками Договору закупівель критично важливих ліків, інноваційних препаратів, вакцин, противірусних препаратів тощо як контрзаходів при загрозі пандемій, дефіциту відповідних лікарських засобів та інших серйозних транскордонних загроз для здоров’я громадян, шляхом укладення рамкових контрактів з підрядниками.

Договір укладено Єврокомісією та державами – членами ЄС, зокрема Бельгією, Болгарією, Чехією, Данією, Німеччиною, Естонією. Від імені України договір підписано 9 квітня 2025 року в Брюсселі.