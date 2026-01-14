Інтерфакс-Україна
Події
13:15 14.01.2026

Рада призначила Федорова міністром оборони

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони.

За відповідну постанову № 14377 проголосували у цілому 277 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали призначення Федорова фракції "Слуга народу" - 171 депутат "за", "Європейська солідарність" - 17, "Батьківщина" - 2, "Голос" - 13 групи "Платформа за життя та мир" - 17, "Відновлення України" - 14, "За майбутнє" - 12, "Довіра" - 17, позафракційні - 14.

Як повідомлялося, народні депутати 13 січня звільнили Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.

З відкритих джерел відомо, що Михайло Федоров – український підприємець та політик, був з серпня 2019 р. віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Відомий як ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". У минулому нардеп України IX скликання. Був позаштатним радником президента України з цифрового напрямку та керівником цифрового напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

У травні 2013 року заснував власну діджитал-агенцію "SMMSTUDIO" у Запоріжжі. Є спеціалістом у таргетуванні реклами у мережі Інтернет та соціальних мережах. Організатор "Facebook Marketing Conf".

Федоров – наймолодший міністр в українській політиці, двадцятий міністр оборони України з часів незалежності та шостий міністр оборони за часів каденції президента Зеленського.

Теги: #федоров #призначення #верховна_рада

