Інтерфакс-Україна
Події
13:41 13.01.2026

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

1 хв читати
Рада звільнила міністра оборони Шмигаля
Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Верховна Рада прийняла відставку міністра оборони Дениса Шмигаля.

За це рішення проголосували 265 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

"Я залишаю цю посаду з упевненістю, що наступні процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України", - сказав Шмигаль, виступаючи у парламенті.

Як повідомлялося, Шмигаль займав посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року.

Теги: #шмигаль #верховна_рада #відставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 13.01.2026
Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

11:41 13.01.2026
Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

17:43 12.01.2026
Шмигаль задекларував 1,6 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,3 млн грн

Шмигаль задекларував 1,6 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,3 млн грн

15:37 12.01.2026
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

12:45 12.01.2026
Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

17:50 10.01.2026
Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

10:46 10.01.2026
Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

Військові підрозділи отримали 225 тисяч засобів ураження за 5 місяців роботи DOT‑Chain Defence – Шмигаль

18:27 09.01.2026
До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

15:03 09.01.2026
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

14:54 09.01.2026
Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

ВАЖЛИВЕ

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

ОСТАННЄ

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА