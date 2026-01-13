Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль /t.me/Denys_Smyhal

Верховна Рада прийняла відставку міністра оборони Дениса Шмигаля.

За це рішення проголосували 265 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

"Я залишаю цю посаду з упевненістю, що наступні процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України", - сказав Шмигаль, виступаючи у парламенті.

Як повідомлялося, Шмигаль займав посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року.