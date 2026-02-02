ЮНІСЕФ передав Україні додаткові 42 генератори – Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні додаткові 42 генератори, загалом організація передала 106 генераторів, котрі буде направлено у прифронтові регіони та міста для підтримки критичної інфраструктури, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори. Загальна кількість допомоги, яка прибула, - 106 генераторів, потужністю 15.1 МВт. Це обладнання вже вирушає у прифронтові регіони та міста, щоб підтримати роботу тепломереж, водоканалів, лікарень і соціальної інфраструктури. Генератори різної потужності – від мобільних до промислових – можуть працювати як основне або резервне джерело живлення для критичних об’єктів", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Як зазначив міністр, ця допомога є частиною ширшої програми зимової підтримки: загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів сумарною потужністю близько 40,6 МВт та вартістю майже $6.2 млн.

Крім того, за його інформацією, для підтримки Києва з Кривого Рогу вже доставлено дві когенераційні установки потужністю 1,5 МВт та 2,3 МВт для підприємств критичної інфраструктури.

Кулеба подякував партнерам за системну підтримку, а громадам – за взаємодопомогу.