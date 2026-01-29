Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

Директор компанії BAM-86, Comércio e Serviços (LDA), громадянин Анголи Бенту Адріану Мендеш надав Україні гуманітарну допомогу в енергетичній сфері у вигляді 75 електрогенераторів різної потужності орієнтовною вартістю близько 37 тис. євро.

"У січні 2026 року посольством України в межах роботи із залучення ділових кіл країни перебування до підтримки нашої держави було забезпечено надання гуманітарної допомоги в енергетичній сфері у вигляді 75 електрогенераторів різної потужності орієнтовною вартістю близько 37 тис. євро. Обладнання було надано громадянином Анголи Бенту Адріану Мендешем - директором компанії BAM-86, Comércio e Serviços (LDA) - для потреб цивільного населення м. Києва та Київської області, а також військовослужбовців Збройних сил України", - повідомляє посольство України в Анголі.

Зазначається, що основна частина обладнання, вже доставлена в Україну.

"Цей приклад є свідченням практичної солідарності ангольського бізнесу з Україною та його готовності долучатися до подолання наслідків енергетичної кризи, спричиненої варварськими бомбардуваннями обʼєктів цивільної інфраструктури України з боку РФ", - йдеться в повідомленні.