Події
17:51 29.01.2026

Ексрадниця керівника ОП Зарівна почала викладати в Чиказькому університеті

Фото: https://t.me/dashazarivna

Колишня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила про початок викладацької діяльності в Інституті політики Університету Чикаго (США).

"Сьогодні розпочинаю новий і дуже цікавий професійний етап. Маю честь долучитися до неймовірного викладацького колективу Institute of Politics Університету Чикаго. Стала стипендіанткою програми Pritzker Fellows. Упродовж зимово-весняного семестру викладатиму в Університеті Чикаго курс семінарів, присвячений війні в Україні та її впливу на глобальний контекст", - написала Зарівна в Телеграм у четвер.

Під час роботи в ОП вона займалася, зокрема, питанням повернення викрадених РФ українських дітей та гуманітарними проблемами, які виникли внаслідок війни. Зарівна пішла з Офісу президента у червні 2025 року.

