Інтерфакс-Україна
Події
01:21 16.05.2025

Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

1 хв читати

Радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна у межах ініціативи президента України Bring Kids Back провела зустрічі у Швеції, присвячені можливим напрямам співпраці, повідомила пресслужба президента.

"Ключові теми обговорень – пошук, повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, які були депортовані та незаконно переміщені Росією", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Джерело: https://t.me/OP_UA/15688

Теги: #зустрічі #швеція #зарівна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 15.05.2025
Сибіга у Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром

Сибіга у Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром

10:07 08.05.2025
В ОП пройшла онлайн-зустріч з Віткоффом, Келлогом і дипломатичними представниками інших країн

В ОП пройшла онлайн-зустріч з Віткоффом, Келлогом і дипломатичними представниками інших країн

04:41 30.04.2025
Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

02:23 26.04.2025
Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

02:23 26.04.2025
Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

20:32 25.04.2025
Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

11:34 18.04.2025
Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

Швеція планує профінансувати інноваційні напрями в сфері оборони, перелік обговорюється

00:44 16.04.2025
МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

13:44 15.04.2025
Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

Швеція не знайшла свідчень навмисного пошкодження у 2024 р. підводних кабелів судном під прапором КНР

00:11 14.04.2025
МЗС: жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде

МЗС: жодних зустрічей в форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

ОСТАННЄ

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

Зеленський подякував президенту FIFA за підтримку України та закликав "працювати разом" задля припинення вогню

Мединський назвав "плідною" зустріч із главою МЗС Туреччини і заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю

На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

До Реєстру збитків відтепер можна подати заяву про компенсацію за зруйновану нежитлову нерухомість

Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

Рубіо не братиме участі у переговорах у Стамбулі, оскільки росіяни направили туди групу "нижчого рівня" - ЗМІ

Під удар ворожого БпЛА потрапила промзона в Краматорську, є руйнування - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА