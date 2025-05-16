Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна у межах ініціативи президента України Bring Kids Back провела зустрічі у Швеції, присвячені можливим напрямам співпраці, повідомила пресслужба президента.

"Ключові теми обговорень – пошук, повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, які були депортовані та незаконно переміщені Росією", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Джерело: https://t.me/OP_UA/15688