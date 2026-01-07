Інтерфакс-Україна
21:59 07.01.2026

Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою трьох кіпрських компаній, які просили скасувати рішення Апеляційного суду Свеа (Стокгольм) про відмову в скасуванні арбітражного рішення у справі ПАТ "Укрнафта" від 4 лютого 2021 року на $6 млрд, повідомило Міністерство юстиції.

Як зазначається в його повідомленні на сайті в середу, це рішення було прийняте 21 листопада 2025 року, і таким чином, судові рішення у справі "Укрнафти" набрали остаточної сили.

Мінюст нагадав, що Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (разом LBB), які станом на дату звернення володіли 40,1009% акцій "Укрнафти", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти держави Україна, вимагаючи компенсації у розмірі понад $6 млрд з відсотками.

За результатами розгляду справи арбітражний трибунал погодився з позицією держави Україна щодо відсутності у нього юрисдикції для розгляду цієї справи. Зокрема, він дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", а відтак не здійснили інвестицію у розумінні Договору до Енергетичної хартії та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу. Цей висновок було підтверджено Апеляційним судом Свеа (м. Стокгольм).

Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження.

За результатами судових та арбітражних проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати державі Україна витрати на арбітражні і судові провадження на загальну суму понад $22 млн з відсотками відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки.

З цього відшкодування, зокрема, витрати на арбітражне провадження становлять $18,9 млн з відсотками (з 4 лютого 2021 року до моменту сплати основної заборгованості), судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження –  майже $2,7 з відсотками (з 31 січня 2025 року), судові витрати щодо провадження по судовим витратам – $0,55 млн з відсотками (від 31 січня 2025 року).

Міністерство зазначає, що державу Україна у цій справі представляли Latham & Watkins (London) LLP (іноземний радник), Westerberg & Partners (шведський радник) та Адвокатське об’єднання "Саєнко Харенко" (український радник).

"Це рішення за участю Міністерства юстиції – важливе підтвердження ефективного захисту інтересів держави у складних міжнародних інвестиційних спорах", – резюмував Мінюст.

 

