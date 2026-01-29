08:36 29.01.2026
Уночі війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини, двоє поранених - ДСНС
Фото: https://t.me/mykola_lukashuk
Російські війська вночі завдавали ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали дві людини та виникли пожежі, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, на території Миколаївської громади Синельниківського району постраждали двоє чоловіків віком 43 та 34 років. Сталося займання будинку культури та автомобіля.
У Богданівській громаді Павлоградського району виникло займання автомобілів.
На території Піщанської громади Самарівського району загорілася будівля кав’ярні.
У Кривому Розі пошкоджено одноповерхову будівлю та два легкові автомобілі.
Всі пожежі рятувальники ліквідували, додали в ДСНС.