08:05 26.01.2026

Ворожа атака Нікопольщини: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Фото: https://www.facebook.com/

Унаслідок ворожої атаки Нікопольщини постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ввечері та вночі російська армія продовжувала атакувати Нікопольщину, застосувавши по району FPV-дрон та артилерію. Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграмі.

За словами Гайваненка, під ворожим ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

Також пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.

 

