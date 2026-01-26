08:05 26.01.2026
Ворожа атака Нікопольщини: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Фото: https://www.facebook.com/
Унаслідок ворожої атаки Нікопольщини постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Ввечері та вночі російська армія продовжувала атакувати Нікопольщину, застосувавши по району FPV-дрон та артилерію. Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграмі.
За словами Гайваненка, під ворожим ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.
Також пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.