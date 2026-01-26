Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

Російські війська атакували Херсонську область, загинула одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Борозенське, Дудчани, Суханове, Інгулець, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Зміївка, Козацьке, Львове, Микільське, Одрадокам'янка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний гараж.

Прокудін додав, що в неділю зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.