ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч проти понеділка знешкодили 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, попередили Повітряні сили.