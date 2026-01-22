Інтерфакс-Україна
Події
22:49 22.01.2026

Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає нову поставку ППО. Про це Зеленський написав в офіційному Телеграм-каналі увечері четверга.

"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", - написав Зеленський у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17720

Теги: #ппо #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 22.01.2026
Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

18:49 22.01.2026
Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

Норвегія зі своїх складів передала Україні минулого тижня ракети до систем ППО для захисту енергетики

19:41 20.01.2026
Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

13:24 20.01.2026
Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

10:43 20.01.2026
Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

09:59 20.01.2026
Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

08:45 19.01.2026
ППО знешкодило 126 із 145 безпілотників, зафіксоване влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодило 126 із 145 безпілотників, зафіксоване влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

08:17 17.01.2026
ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

20:19 16.01.2026
Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

20:12 16.01.2026
Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Припинення атак на енергетичний сектор України і російські нафтобази можуть обговорити на тристоронніх переговорах в АбуДабі - ЗМІ

Кількість постраждалих внаслідок удару ворога по Камишувасі зросла до десяти - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА