Україна отримає новий пакет необхідної ППО – Зеленський за підсумками зустрічей в Давосі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає нову поставку ППО. Про це Зеленський написав в офіційному Телеграм-каналі увечері четверга.

"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", - написав Зеленський у Телеграмі.

